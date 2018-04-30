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Тренер «Ливерпуля» покинул клуб после конфликта с Клоппом
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Тренер «Ливерпуля» покинул клуб после конфликта с Клоппом 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Боснийский ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач покинул тренерский штаб «Ливерпуля» накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает "Советский спорт".
Английское издание Daily Record информирует, что отношения Клоппа и Бувача в последнее время серьезно испортились. Они вместе не появлялись на тактических занятиях, а босниец больше не имел возможности оказывать влияние на формирование стартового состава.
Специалисты работали друг с другом на протяжении 17-ти лет в разных командах.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «красных» Стивен Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс».
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