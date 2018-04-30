Тренер «Ливерпуля» покинул клуб после конфликта с Клоппом 

Боснийский ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач покинул тренерский штаб «Ливерпуля» накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает "Советский спорт".
Английское издание Daily Record информирует, что отношения Клоппа и Бувача в последнее время серьезно испортились. Они вместе не появлялись на тактических занятиях, а босниец больше не имел возможности оказывать влияние на формирование стартового состава.
Специалисты работали друг с другом на протяжении 17-ти лет в разных командах.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «красных» Стивен Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс».