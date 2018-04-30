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Серхио Бускетс: «Барселона» провела практически идеальный сезон
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Серхио Бускетс: «Барселона» провела практически идеальный сезон 

Советский спорт 1 час назад
— Невероятные ощущения после «золотого дубля». Просто потрясающе, что мы выиграли 7-й из 10 последних чемпионских титулов, особенно, учитывая то, как мы это сделали, — за четыре матча до конца сезона.
Мы провели практически идеальный сезон в Ла Лиге. У нас почти не было спадов на протяжении всего чемпионата, мы преуспели с удачным стартом, что вселило в нас уверенность, а домашняя победа над «Атлетико» укрепила веру в итоговую победу. Мы провели замечательный сезон, хотя одно разочарование действительно случилось — мы вылетели из Лиги чемпионов.
Иньеста? С одной стороны, я расстроен, что он уходит, но в то же время он заслужил право сам определять свое будущее. Мы относимся к нему с огромным уважением и всегда поддерживаем, потому что он сотворил эпоху «Барселоны», и гордимся тем, что играли вместе с ним. Теперь мы можем насладиться игрой Андреса в оставшихся матчах, — цитирует футболиста Football Espana.
Сегодня в Барселоне состоится парад по случаю чемпионства команды.
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