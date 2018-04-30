Ещё
Вандерсон: поддержка зрителей даёт дополнительную мотивацию, толчок вперёд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вандерсон: поддержка зрителей даёт дополнительную мотивацию, толчок вперёд 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон поделился мнением по поводу предполагаемого аншлага на предстоящем домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня.
«Конечно, когда ты приходишь на стадион, выходишь на поле, то чувствуешь поддержку людей, которые собрались и болеют за команду. Это даёт тебе дополнительную мотивацию, толчок вперёд.
Конечно, Шатов, Окриашвили, Каборе — это очень важные игроки для нашей команды. Но также хочу заметить, что у нас есть и другие футболисты, которые могут занять эти позиции. Они делают это очень хорошо», — рассказал Вандерсон в программе «Разогрев».
Чемпионат.com: последние новости
Передня: «СКА-Хабаровск» должен продолжать играть, несмотря на вылет в ФНЛ Маркелов: будем надеяться, что сможем вернуться в очковую зону в Барселоне Семак: «СКА-Хабаровск» будет выкладываться на 100% и хотеть победить, как и мы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото40
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Краснодар» обратился к болельщикам «Локомотива»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение