Вандерсон: поддержка зрителей даёт дополнительную мотивацию, толчок вперёд

Нападающий «Краснодара» Масиэл Вандерсон поделился мнением по поводу предполагаемого аншлага на предстоящем домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня.

«Конечно, когда ты приходишь на стадион, выходишь на поле, то чувствуешь поддержку людей, которые собрались и болеют за команду. Это даёт тебе дополнительную мотивацию, толчок вперёд.

Конечно, Шатов, Окриашвили, Каборе — это очень важные игроки для нашей команды. Но также хочу заметить, что у нас есть и другие футболисты, которые могут занять эти позиции. Они делают это очень хорошо», — рассказал Вандерсон в программе «Разогрев».