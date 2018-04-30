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Сергей Карасев: Надеюсь, что Россия попадет в основной судейский состав ЧМ
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Сергей Карасев: Надеюсь, что Россия попадет в основной судейский состав ЧМ 

Мир24 1 час назад
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вошел в судейский корпус предстоящего чемпионата мира по футболу в России. В эфире программы «Дословно» на телеканале «МИР 24» он рассказал, как в России отнеслись к этому, какие ожидания российских судей от мундиаля, почему целых 12 лет не было российских арбитров на футбольных первенствах.
— Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Прежде всего, хочу поздравить вас с этим. Бывший президент Коллегии футбольных арбитров России Николай Левников назвал тот факт, что вы стали первым российским судьей за последние 12 лет, который будет работать на чемпионате мира, большим достижением как для России, так и для всего судейского корпуса. Как вы сами оцениваете это событие?
С. К. : Как очень знаменательное. Мы очень рады, мы гордимся тем, что наша бригада стала одной из 36, которые будут представлены на чемпионате мира. Конечно, мы не думали и не думаем о том, что было до нас, что 12 лет не было никого из российских арбитров, но так сложилась жизнь, обстоятельства. И сейчас мы очень рады, что будем участвовать в чемпионате мира. И так как 36 бригад на чемпионате мира это достаточно много, именно на чемпионате мира будут понятны основные бригады, которые будут судить, и бригады, которые будут, скажем так, судьями поддержки, резервными арбитрами. Поэтому мы надеемся, что мы попадем в основную обойму и получим матчи.
Продолжение интервью смотрите в видеоверсии.
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