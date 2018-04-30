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Сергей Передня: " Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы"
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Сергей Передня: " Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Уфы» надеется, что в его день рождения команда сможет набрать очки.
— Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы и должны выполнять свою работу. Надеюсь, мой день рождения также станет также мотивацией для них. Галстук у меня уже есть, буду ждать набранных очков
Мы будем искать ошибки «Уфы» и использовать их. У нас есть проблемы с составом. Не только Пуцко, но и Демидко пропустит игру. Есть проблемы в обороне.
Уфа — СКА-Хабаровск
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