Сергей Передня: " Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы"

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Уфы» надеется, что в его день рождения команда сможет набрать очки.

— Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы и должны выполнять свою работу. Надеюсь, мой день рождения также станет также мотивацией для них. Галстук у меня уже есть, буду ждать набранных очков

Мы будем искать ошибки «Уфы» и использовать их. У нас есть проблемы с составом. Не только Пуцко, но и Демидко пропустит игру. Есть проблемы в обороне.

Уфа — СКА-Хабаровск