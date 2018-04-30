Дамьен TailBot Кажмерчак стал чемпионом GWENT Challenger #3 

В финале польский игрок обыграл Фредерика Freddybabes Бёрда со счётом 3:1.
За своё выступление TailBot заработал $ 55 тыс., а также квоту на чемпионат мира, который состоится в конце 2018 года.
Итоговое расположение игроков:
1. TailBot
2. Freddybabes
3-4. Adzikov Hanachan
5-8. Cmel Kolemoen SuperJJ I_aPOROgise.
GWENT Challenger проходил с 28 по 29 апреля в соляной шахте «Величка». Общий призовой фонл турнира составлял $ 100 тыс. Следующие соревнования компания планирует организовать в Польше, США, Китае и Японии.