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Чемпион мира Десайи представил уральцам форму волонтеров ЧМ-2018
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Чемпион мира Десайи представил уральцам форму волонтеров ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира француз Марсель Десайи представил в Парке футбола в Екатеринбурге форму волонтеров мирового первенства 2018 года. В презентации также приняли участие российские футболистки Лариса Алексеева, Елена Терехова и волонтеры, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Форма очень красивая, напоминает мне форму футбольного клуба «Милан», за который я играл долгое время", — поделился впечатлениями Десайи. По мнению Алексеевой и Тереховой, форма очень яркого красного цвета, что позволяет любой девушке почувствовать в ней в себя леди.
По данным оргкомитета ЧМ-2018, предстоящее мировое первенство уже установило ряд рекордов, связанных с волонтерами. Так, например, в этом году девушек-волонтеров будет в полтора раза больше, чем парней. Всего поступило 176870 заявок от людей из разных стран мира, которые захотели приехать в Россию в качестве волонтеров ЧМ-2018. Было проведено 23 тыс. часов интервью с кандидатами в волонтеры, в результате было отобрано 17040 человек.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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