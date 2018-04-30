По привычному сценарию. Венгер проиграл в прощальном матче на «Олд Траффорд»

Обозреватель SkySports Питер Смит напомнил, что для Арсена Венгера это был последний матч на «Олд Траффорд» в качестве наставника «Арсенала».

«На одной из своих пресс-конференций Венгер пошутил: «Когда ты перестаешь угрожать, тебя начинают любить». Однако вряд ли данная фраза применима к тому теплому приему, который организовали для французского специалиста на «Олд Траффорд», где уроженец Страсбурга оказывал достойную конкуренцию в течение 22 лет.

В то время, как Жозе Моуринью сопровождал Венгера к сэру Алексу Фергюсону , болельщики "Манчестер Юнайтед" организовали для наставника «Арсенала» стоячие овации. Француз, к слову, довольно неожиданно получил от своего заклятого врага памятный кубок. Отношения между этими тренерами не всегда были приятными, но уже после игры, Венгер признался, что был тронут жестом Фергюсона.

Несмотря на предматчевое дружелюбие, на поле мы увидели вполне знакомую историю, в которой Венгер пережил очередную неудачу на «Театре Снов». Он выиграл только пять из своих 28 визитов на «Олд Траффорд», а поражение номер 17 лишь подвело черту болезненному финалу этой истории», — замечает Смит.

Приоритет — Лига Европы

Журналист The Mirror Джеймс Уолинг подчеркнул, что в этот раз Арсен Венгер приехал на «Олд Траффорд» точно не за победой.

«Арсен Венгер не оставил никаких сомнений в том, какой из ближайших игр он отдает первоочередное значение. Встреча на «Олд Траффорд» всегда воспринималась им всерьез, но, по большому счету, поездка в Мадрид сейчас гораздо важнее.

У француза есть шанс покинуть «канониров» с европейским трофеем и вывести команду в Лигу чемпионов. Для этого нужно выиграть в столице Испании, а также удачно сыграть в финале Лиги Европы.

В стартовом составе на «Олд Траффорд» Венгер выпустил молодого полузащитника Константиноса Мавропаноса , который сыграл многообещающе. Впрочем, состав «Арсенала» был совсем не тот, который мог бы претендовать на три очка», — убежден Уолинг.

Мужчины против мальчиков

Колумнист Squawka Мохаммед Батт заметил, что игра «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» прошла по привычному сценарию, а также заявил, что болельщики «красных дьяволов» действительно будут скучать по Арсену Венгеру.

«Как в прямом, так и в переносном смысле, матчи «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» часто сводились к противостоянию «мужчин против мальчиков», и сегодняшняя встреча была очередной частью этого повествования.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» чувствовал себя комфортно и контролировал ситуацию. В то же время «Арсенал» неплохо отреагировал на пропущенный мяч, а также много владел мячом и имел свои моменты у чужих ворот.

Но ведь «Арсенал» всегда играет в подобном стиле против «Манчестер Юнайтед», не так ли? «Канониры» устраивают шоу, но отчасти потому, что «красные дьяволы» позволяют им это сделать.

В итоге Маруан Феллайни включил свой таран и принес хозяевам победу. Мы ведь изначально этого ждали, верно? Даже скопление игроков на дальней штанге не помогло «Арсеналу» избавиться от издевательского гола гигантского бельгийца.

Было ясно, что «Арсенал» не в состоянии дать ответ на мощную игру Феллайни и «красных дьяволов». И как только началось дополнительное время, команда, не набравшая ни одного очка в 2018 году на чужом поле, почувствовала, что ее ждет продление этой неприятной серии.

Болельщики «Манчестер Юнайтед», бурно приветствующие Арсена Венгера, в свое время еще пожалеют, что они не смогут рассчитывать на игры против такого «Арсенала», ведь проходят они по схожему сценарию», — замечает Батт.

«Манчестер Юнайтед» закрепился в четверке

Рохит Наир в своем материале для Sportskeeda подчеркнул, что три набранных очка были важны «Манчестер Юнайтед» с точки зрения борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

«Замены, сделанные Жозе Моуринью, позволили «Манчестер Юнайтед» вернуться в игру. Маруан Феллайни и Антони Марсьяль получили ценные указание от тренера, в итоге выполнив их.

Если Марсьяль должен был продвигаться с мячом вперед, давая атаке новый импульс, то у Феллайни была всего одна задача — оккупировать штрафную площадь «Арсенала». Навес за навесом был направлен на голову бельгийца, которого, к чести «Арсенала», лондонцы сдерживали около 27 минут.

Однако уже в дополнительное время Феллайни освободился от Джаки, подстроился под навес Эшли Янга и, стоя спиной к воротам, направил мяч точно в угол мимо Давида Оспины.

Это был кинжальный удар в сердце Венгера, а также «Арсенала», которому только предстоит выиграть первый выездной матч АПЛ в 2018 году. Более того, тревожно то, что «канониры» в этом сезоне одержали всего три победы в гостях.

А вот «Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе место в четверке сильнейших, поскольку идущий пятым «Челси» теперь проигрывает сразу 11 очков. Еще одна победа позволит команде Моуринью остаться на второй строчке», — пишет Наир.