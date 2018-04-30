Маркелов: будем надеяться, что сможем вернуться в очковую зону в Барселоне

Российский гонщик команды «Русское время» в молодёжной моносерии Формула-2 Артём Маркелов подвёл итоги этапа в Азербайджане.

«Конечно, прошедший уик-энд хочется забыть. Всё было не очень хорошо с пятницы, а затем возникло очень много механических проблем. Мотор привёл к моему сходу в обеих гонках и кроме того было очень сложно работать со сцеплением, что было видно на примере многих гонщиков. Очень разочаровывает, что из Баку мы уезжаем вообще без очков после двух подиумов в Бахрейне. Будем надеяться, что сможем вернуться в очковую зону в Барселоне», — привод слова Маркелова пресс-релиз команды.