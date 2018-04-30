Семак: «СКА-Хабаровск» будет выкладываться на 100% и хотеть победить, как и мы

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск», который состоится сегодня, 30 апреля.

«Конечно, весенний СКА отличается от осеннего, хотя первый матч с точки зрения качества игры мы можем занести себе в актив. Наша команда создала большое количество моментов, а результат, конечно, расстроил. Если учитывать, как складывалась игра, счёт был не самый плохой, но рассчитывали на большее. Сейчас абсолютно новая игра, команда тоже новая. Мы примерно представляем, как они играли в последних матчах. Что будем сегодня — не знаем, но знаем одно: игроки СКА будут выкладываться на сто процентов, они будут сражаться за каждый мяч и хотеть победить, как и мы. СКА оставляет впереди двух нападающих при оборонительных действиях во время угловых. Естественно, в этом есть как плюсы, так и минусы. Как мы будем этому противодействовать, посмотрим во время матча», — сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».