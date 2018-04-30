Семак: «Уфа» заслуженно обыграла «СКА-Хабаровск», несмотря на нервозность в игре

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы над «СКА-Хабаровск» в 28-м туре российской Премьер-Лиги поделился мыслями о матче.

«1:0 — это достаточно скользкий счёт, и любой рикошет может всё изменить. У соперника не было таких уж опасных моментов, но, конечно, нам надо было забивать ещё. Мы ошибались, и в игре присутствовала нервозность из-за этого скользкого счёта. Но, в принципе, заслуженная победа. Поздравляю ребят и болельщиков. Движемся дальше, будем готовиться к следующему матчу.

Замена Сысуева — вынужденная. Вы видели, что он хромал и, к большому сожалению, не мог играть. Для нас это важная фигура. Плюс Табидзе и Йокич не смогли принять участия в игре. Боян за полчаса до матча почувствовал недомогание, и пришлось срочно вносить коррективы. У нас была небольшая вариативность», — сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».