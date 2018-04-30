О. Иванов: «Урал» показывает привлекательный футбол, интересно сыграть с ними

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в 28-м туре российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 30 апреля, в Грозном.

«Побеждать, показывать качественный футбол и набирать очки с лидерами — это всегда приятно. В начале второго круга мы чуть забуксовали, а сейчас набираем очки. Нужно продолжать в том же духе.

Я работал с Тархановым и знаю, какой футбол он пропагандирует. Его команды всегда показывают зрелищную игру, и с такими соперниками приятно играть. Считаю, что «Урал» на данном отрезке показывает один из самых привлекательных футболов. Тем интереснее будет проверить, насколько мы можем противостоять такому сопернику после удачных игр», — сказал Иванов в программе «Разогрев».