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В Уругвае болельщик одолжил вратарю «Пеньяроля» свою футболку. Видео
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В Уругвае болельщик одолжил вратарю «Пеньяроля» свою футболку. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Матч 14-го тура уругвайской примеры между «Пеньяролем» и «Прогресо» оказался под угрозой срыва, когда судьи обнаружили, что голкипер «Пеньяроля» Кевин Доусон собирается играть в черной футболке. Поскольку форма арбитров была такого же цвета, они потребовали, чтобы клуб заменил вратарскую экипировку, но выяснилось, что футболок другой расцветки у «черно-золотых» нет.
На помощь пришел болельщик «Пеньяроля», который сидел на трибуне во вратарском свитере своей любимой команды оранжевого цвета с «единицей» на спине. Без всяких раздумий он отдал его Доусону и вернулся на свое место. Подвиг фаната не оценили судьи — посовещавшись и решив не создавать опасный прецедент, они переоделись в лазурные майки и разрешили Доусону остаться в черном. Настрой вратаря и команды эта заминка не сбила — «Пеньяроль» одержал минимальную победу 1:0. (Егор БЫЧКОВ)
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