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Василий Березуцкий стал пятым игроком, проведшим 400 матчей в чемпионатах России
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Василий Березуцкий стал пятым игроком, проведшим 400 матчей в чемпионатах России 

SPORT24.ru 1 час назад
Матч 28-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (0:0) стал 400-м в чемпионате России для защитника «армейцев» Василия Березуцкого. 374 игры в чемпионате России Василий провел в составе ЦСКА, а еще 26 раз выходил на поле в первенстве страны в составе «Торпедо-ЗИЛ». Березуцкий стал лишь пятым игроком, кому покорилась эта планка. До него по 400 матчей в чемпионатах России успели провести Сергей Игнашевич — 487, Сергей Семак — 457, Дмитрий Лоськов — 447 и Игорь Семшов — 433. Примечательно, что трое из них (Игнашевич, Семак и Семшов) выступали за ЦСКА.
Кроме того, вчерашняя ничья стала для Василия Березуцкого 50-м ничейным результатом на выезде в чемпионатах России в составе «армейцев». Больше подобных исходов только у Сергея Игнашевича (51) и Игоря Акинфеева (52). Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
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