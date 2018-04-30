Передня: «СКА-Хабаровск» должен продолжать играть, несмотря на вылет в ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой» выразил мнение, что команде нужно продолжать стараться, несмотря на уже обеспеченный вылет в ФНЛ.

«Конечно, в такой ситуации сложно мотивировать футболистов. Однако повторяю ребятам, что они профессионалы и должны выходить выполнять свою работу. Надеюсь, мой день рождения станет дополнительной мотивацией. Галстук у меня уже есть, так что жду только хорошей игры и очков.

Мы сегодня можем что-то предпринять только за счёт быстрых контратак. Знаем, что «Уфа» будет играть с позиции силы. Уфимцы очень хорошо укомплектованы. Будем искать и использовать их ошибки.

У нас есть проблемы с составом. Пропускают игру Пуцко, Димидко. Есть проблемы в обороне», — сказал Передня в эфире канала «Наш футбол».