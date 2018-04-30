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В Чехове стартовал второй отборочный тур юношеской Лиги по страйкболу
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В Чехове стартовал второй отборочный тур юношеской Лиги по страйкболу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Чехове проходит второй отборочный тур юношеской Лиги по страйкболу с системой фиксации попаданий, сообщил корреспондент телеканала «360».
Сегодня за выход в финал поборются четыре команды из южного Подмосковья: Чеховского и Серпуховского районов. В турнире участвуют юниоры от 14 до 18 лет — представители спортивных и  военно-патриотических
клубов.
Соревнования проходят в Центре
военно-тактических
игр. В страйкболе ребята экипированы, как настоящие бойцы специального назначения: у них имеются защитные шлемы, бронежилеты, камуфляжные костюмы и тактические перчатки. Даже автоматы представляют полную копию боевого оружия. Игра проходит на уникальной площадке, декорации точно повторяют локацию из популярной компьютерной игры.
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