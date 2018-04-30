Состав сборной США на чемпионате мира по хоккею 2018

Больше никаких студентов и зелёных юнцов. Крепкий состав с парочкой суперзвёзд готов бороться за самые высшие награды.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной США.

История выступлений

Принято считать, что для американцев чемпионат мира — турнир далеко не первостепенный и мало интересный. Большое количество молодёжи, которой нужно дать необходимый опыт, некоторое количество перспективных студентов, костяк из малоизвестных середняков, да один-два «сбитых лётчика», пытающихся вернуться на орбиту — вот классический рецепт подбора «звёздно-полосатой» команды. Невысокая оценка турнирных перспектив была достаточно справедлива, поскольку состав сборной США крайне редко позволял ей попадать в тройку медалистов, а иногда, как, например, в 2010-м, американцы и вовсе оказались под угрозой вылета из высшего дивизиона. Впрочем, за последние пять лет подобных провалов у американцев не случалось. За этот отрезок сборная США дважды выигрывала бронзу (2013 и 2015) и постоянно находилась вблизи пьедестала почёта. В прошлом году американцы были соперниками россиян по групповому этапу и заняли, в итоге, пятую строчку, проиграв в четвертьфинале сборной Финляндии. Если же вспоминать о чемпионстве, то оно для американской команды остаётся недостижимым уже почти 60 лет: последний раз сборная США брала золото в 1960 году, когда медали ЧМ были разыграны в рамках олимпийского турнира в Скво-Вэлли.

Главный тренер. Джефф Блашилл

Джонни Годро. Второй год подряд рулить сборной США будет наставник «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл. На клубном фронте у Блашилла дела обстоят не слишком удачно — «красные крылья» находятся в очевидном кризисе, зато в сборной специалист имеет все шансы отлепить от себя неприятные ярлыки. На уровне взрослой национальной команды Блашилл до прошлого года не работал, но ЧМ в Кёльне и Париже был признан удачным опытом для 44-летнего специалиста. Американцы опередили в группе сборную России, заняв первое место (шесть побед в семи матчах), а четвертьфинальный матч с финнами был чрезвычайно упорным (0:2), и удача могла повернуться в любую сторону. Блашилл стал проводником идеи постепенного повышения значения чемпионатов мира и для американских болельщиков, и для хоккеистов: на его приглашение в прошлом году откликнулись два талантливых звёздных «янгстера» Джек Айкел

Состав. Кейн, Аткинсон и компания

Несмотря на то, что чемпионат мира по прежнему остаётся одним из турниров подготовки кадров, на этот раз состав сборной США укомплектован очень серьёзно. Главные звёзды американцев сосредоточены в линии атаки, где выделяются фигуры Патрика Кейна , Джонни Годро, Кэма Аткинсона и Дилана Ларкина

Кейн — звёзда первой величины, для которого нынешний турнир в Дании стал возможностью продлить сезон, который в клубе сложился неудачно. Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, обладатель пяти индивидуальных наград НХЛ не смог вместе со своим «Чикаго» пробиться в плей-офф, и наличие такого лидера привлечёт к сборной США повышенное внимание. Звезда «Калгари Флэймз» Годро положительно оценил прошлогоднее выступление в сборной, где он стал лучшим бомбардиром команды (6 голов, 5 передач), да и в целом костяк сборной США выглядит вполне достойно. Форвард Аткинсон — один из лидеров «Коламбуса», вратарь Кинкейд и защитник Батчер стал соавторами удачного выступления «Нью-Джерси», сумевшего пробиться в плей-офф. 26-летний Крис Крайдер в прошлом сезоне стал одним из лучших форвардов «Рейнджерс», лишь 6 очков уступив первому бомбардиру команды Матсу Цуккарелло, но нынче немного сдал. Андерс Ли — один из самых стабильных нападающий «Айлендерс», забивший 74 гола за два последних сезона. «Бегунок» Ларкин не мог отказать своему наставнику и сказать нет очередной попытке набраться дополнительного опыта, и лишь в линии обороны американцы выглядят не так мощно.

Турнирные амбиции: борьба за медали

Сборная США, пожалуй, последней из команд-лидеров согласилась с мыслью, что чемпионат мира — это важное событие в хоккейном календаре, к которому нужно относиться серьёзно. Ясно, что столь солидный коллектив был собран боссами сборной для решения самых сложныъ задач. Места с четвёртого по восьмое американцев уже вряд ли устроят, и Кейн с партнёрами наверняка будут ставить задачей-минимум попадание в полуфинал. Соперничество с Канадой подогреет интерес к перипетиям в группе В, а помимо сборной «кленового листа» основными соперниками американцев по первому этапу станут сборные Финляндии и Германии.