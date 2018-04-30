Спикер Госдумы посетил уникальный поселок для людей пожилого возраста

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил созданный по его инициативе поселок Ветеран в Озинском районе, это уникальный проект, который не имеет аналогов в России, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

В поселке уже живут ветераны Великой Отечественной войны, труда и даже участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Жители посёлка встретили Володина, как родного, пригласили на чашку чая. Спикер ГД предложил переименовать улицу Ветеранов в Новоселов или Молодежную. «Не надо загонять себя в рамки сразу, вы еще молоды душой. Нужно, чтобы вы жили до 100 лет. Вы должны быть в числе тех, кто задает стандарты в возрасте», — подчеркнул Володин.

Присутствующий на встрече депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил, что было дано поручение главе района Антонине Галяшкиной провести ревизию домов, отремонтировать их и благоустроить территорию. «Цветы бабушки обещают рассадить сами. Знаю все свои условия выдержат. Президент поставил за 80 плюс. Володин говорит вам здоровья и жить до ста», — подчеркнул политик в своём информационном канале.