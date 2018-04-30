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РФС проведет тур Кубка России по Волгоградской области
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РФС проведет тур Кубка России по Волгоградской области 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что организация проведет тур Кубка России по Волгоградской области с 6 по 9 мая. Мероприятие состоится в преддверии финального матча турнира, в котором сыграют 9 мая между «Тосно» и курский «Авангард».
"Кубок России сделает тур по Волгоградской области с 6 по 8 мая", — цитирует ТАСС Куликова.
"Тосно" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 24 очка. «Авангард» в текущем сезоне ФНЛ находится на десятом месте, имея в активе 44 очка. Обе команды никогда не принимали участия в еврокубковых турнирах.
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