РФС проведет тур Кубка России по Волгоградской области

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что организация проведет тур Кубка России по Волгоградской области с 6 по 9 мая. Мероприятие состоится в преддверии финального матча турнира, в котором сыграют 9 мая между «Тосно» и курский «Авангард».

"Кубок России сделает тур по Волгоградской области с 6 по 8 мая", — цитирует ТАСС Куликова.

"Тосно" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 24 очка. «Авангард» в текущем сезоне ФНЛ находится на десятом месте, имея в активе 44 очка. Обе команды никогда не принимали участия в еврокубковых турнирах.