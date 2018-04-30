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Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно
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Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно 

RT на русском 28 минут назад
Нападающий «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», сможет выйти на поле в матче 28-го тура чемпионата России между командами.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Смогу сыграть, по крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле», — заявил Ари.
Форвард отметил, что чувствует себя хорошо, однако ему необходимо сыграть в нескольких матчах подряд, чтобы набрать игровой ритм.
Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 30 апреля и начнётся в 19:00 мск.
Ранее Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах «Локомотива» с тренером Анчелотти.
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