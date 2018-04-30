«Краснодар» предупредил болельщиков «Локомотива» о тщательном досмотре

«Краснодар» на своей официальной странице в Twitter выступил с заявлением перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Как отмечается в сообщении, на игре ожидается аншлаг, поэтому на входе на стадион будет тщательный досмотр.

«Вниманию болельщиков «Локомотива»! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча!

Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса — иначе рискуете не успеть на игру», — говорится в сообщении.

Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 30 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.