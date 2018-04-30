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Болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку
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Болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку 

RT на русском 52 минуты назад
Матч 14-го тура уругвайской Примеры между «Пеньяролем» и «Прогресо» оказался под угрозой срыва после того, как арбитры встречи обнаружили, что вратарь первой команды Кевин Доусон вышел на поле в чёрной футболке.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», форма судей была такого же цвета, поэтому голкипер должен был заменить свою экипировку. Оказалось, что футболок другой расцветки у клуба нет.
На помощь пришёл болельщик команды, который сидел на трибуне во вратарском свитере оранжевого цвета. Он отдал его Доусону и вернулся на своё место. Однако рефери после совещания решили переодеться в лазурные майки и разрешили футболисту остаться в чёрном.
Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» показал сбившему его арбитру жёлтую карточку.
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