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«Рома» перехватила у «МЮ» полузащитника «Бенфики»
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«Рома» перехватила у «МЮ» полузащитника «Бенфики» 

Советский спорт 35 минут назад
По данным источника, римский клуб договорился о его трансфере с руководством «Бенфики». Отмечается, что сейчас представители «Ромы» ведут переговоры с агентом полузащитника об условиях личного контракта.
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При этом сообщается, что «Бешикташ», за который Талиска выступает на правах аренды, мог выкупить футболиста за 21 млн евро, однако, турецкий клуб не смог позволить себе такие траты.
Ранее сообщалось об интересе к Талиске со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, «Вулверхэмптона», «Марселя», «Ньюкасла» и «Эвертона».
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл 29 матчей в турецкой суперлиге и забил 13 голов.
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