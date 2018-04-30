«Рома» перехватила у «МЮ» полузащитника «Бенфики»

По данным источника, римский клуб договорился о его трансфере с руководством «Бенфики». Отмечается, что сейчас представители «Ромы» ведут переговоры с агентом полузащитника об условиях личного контракта.

Хавбек «Бенфики» Талиска станет игроком «МЮ»

При этом сообщается, что «Бешикташ», за который Талиска выступает на правах аренды, мог выкупить футболиста за 21 млн евро, однако, турецкий клуб не смог позволить себе такие траты.

Ранее сообщалось об интересе к Талиске со стороны «Ливерпуля», « Манчестер Юнайтед », ЦСКА, «Вулверхэмптона», «Марселя», «Ньюкасла» и «Эвертона».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл 29 матчей в турецкой суперлиге и забил 13 голов.