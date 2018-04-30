СМИ: «Рома» согласовала с «Бенфикой» предстоящий трансфер Талиски

Полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Corriere della Sera . По слухам, «Рома» уже договорилась о предстоящем трансфере с «Бенфикой», которой принадлежат права на хавбека. В скором времени римский клуб должен приступить к обсуждению условий личного контракта с самим футболистом.

24-летний игрок, , выступает за «Бешикташ» на правах аренды последние 2 сезона, где выиграл два чемпионских титула Турции. «Черные орлы» обладают правом выкупа игрока у «Бенфики» за 21 млн евро, однако велика вероятность того, что «Бешикташ» не станет платить за Талиску такую сумму.

В нынешнем сезоне Талиска провел за «Бешикташ» 44 матча во всех турнирах и забил 19 голов.