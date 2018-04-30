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Московский «Локомотив» не смог досрочно стать чемпионом России по футболу в Краснодаре
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Московский «Локомотив» не смог досрочно стать чемпионом России по футболу в Краснодаре 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Московский «Локомотив» в понедельник не смог досрочно оформить титул в гостевом матче чемпионата России по футболу против «Краснодара».
Железнодорожникам нужно было добыть три очка, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов и впервые за 14 лет стать чемпионами страны. Однако сделать этого москвичам не позволили.
В концовке первого тайма голкипер москвичей Гилерме не позволил у Смолову отличиться в очень выгодной для него ситуации, однако после перерыва форвард сборной России дважды добился своего.
На 67-й минуте Федор уверенно реализовал пенальти за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове, а минуту спустя забил с игры, удачно выполнив добивание после собственного выхода один на один.
Отпраздновать досрочную победу в чемпионате в Краснодар прибыли тысячи болельщиков железнодорожников.
pic.twitter.com/MsAnIzsWwy
— Drafts_2.0 (@drafts_2) 30 апреля 2018 г.
Однако «Локомотиву» придется отложить свои чемпионские планы как минимум до следующего тура.
У подопечных Юрия Семина осталось 57 очков, которые позволяют уверенно лидировать в турнирной таблице. Второе место занимает московский "Спартак" (53 очка), третьим идет ЦСКА (52). «Краснодар» с 50 очками расположился на пятой строчке. На четвертой позиции идет санкт-петербургский "Зенит" (50).
Ранее в понедельник московское «Динамо» сыграло вничью 0:0 с казанским «Рубином» в домашнем матче 28-го тура РФПЛ, грозненский «Ахмат» дома с тем же счетом разошелся миром с екатеринбургским "Уралом", а «Уфа» на своем поле одержала победу над «СКА-Хабаровском» благодаря единственному голу Дмитрия Сысуева на третьей минуте встречи.
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