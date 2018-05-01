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В связи с инаугурацией президента 7 мая в Москве ограничат движение транспорта
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В связи с инаугурацией президента 7 мая в Москве ограничат движение транспорта 

Говорит Москва 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Twitter Московского транспорта, с 4 по 6 мая ограничат движение транспорта по Ильинке от Красной площади до Биржевой площади. Для проезда оставят по одной полосе в каждом направлении.
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