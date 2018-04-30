Турецкому фанату запретили вход на стадион, но он арендовал кран и попал на матч

Что делать, если вы преданный фанат футбольного клуба, но на стадион, где будет проходить матч, вам вход запрещен? Смириться? Может многие так бы и сделали, но не находчивый футбольный фанат из Турции. Он нашел способ, как попасть на матч любимой команды, не заходя на стадион.

Источник: Daily Sabah

Фанат турецкого футбольного клуба «Денизлиспор» нашел необычный способ обойти годичный запрет входа на стадион. Мужчина просто взял в аренду обычный строительный кран, чтобы вживую посмотреть, как его любимая команда будет играть против клуба «Газиантепспор».

Мужчина припарковал свое транспортное средство рядом со стадионом и поднялся над трибунами. Кабинку, в которой он стоял, украшал огромный зелено-черный флаг, а сам мужчина радостно размахивал шарфом «Денизлиспора». Правда, позже фанату пришлось спуститься на землю из-за вмешательства полиции.

Но старания фаната были не напрасны, любимый клуб его не разочаровал и выиграл со счетом 5:0.