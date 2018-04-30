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Симеоне: «Мне нравится возможность переосмысления тактики „Атлетико“
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Симеоне: «Мне нравится возможность переосмысления тактики „Атлетико“ 

SPORT24.ru 39 минут назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил тактическую гибкость команды в матче против «Алавеса» (1:0) в 35-м туре чемпионата Испании.
«Мне нравится возможность переосмысления тактики команды. Мы должны уметь быть гибкими, и с 15-й минуты перешли на другую схему игры.
Это наш бонус, когда футболисты могут действовать на различных позициях. Тот же Врсалько выполнил мои указания и несколько переместился со своей обычной позиции.
Вернер? Он отличный молодой профессионал с большим будущим, и мы доверяем ему», — приводит лова специалиста Marca.
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