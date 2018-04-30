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Конте: «Наша ключевая проблема в сезоне — мы не были безупречны в атаке»
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Конте: «Наша ключевая проблема в сезоне — мы не были безупречны в атаке» 

Евро-футбол.Ру 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Антонио Конте считает, что его команде необходимо прибавить в реализации моментов.
"В борьбе за место в Лиге Чемпионов ситуация находится не в наших руках, но мы хотим оказать некоторое давление, хотим сохранить свою надежду. Чтобы занять место в топ-4, нам необходимо побеждать в каждой игре.
В футболе все очень просто — если хочешь победить, необходимо забивать голы, и в этом сезоне нашей ключевой проблемой было то, что мы не были безупречны в атаке. В субботу (матч против «Суонси» — ЕФ) у нас также были шансы снять все вопросы о победителе, и этими шансами необходимо пользоваться, иначе до финального свистка результат матча находится в подвешенном состоянии.
Разумеется, есть другие моменты, в которых нам необходимо прибавлять, но если хочешь победить, необходимо забивать мячи, и я думаю, что в этом сезоне мы потеряли много очков", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
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