Конте: «Наша ключевая проблема в сезоне — мы не были безупречны в атаке»

Наставник «Челси» Антонио Конте считает, что его команде необходимо прибавить в реализации моментов.

"В борьбе за место в Лиге Чемпионов ситуация находится не в наших руках, но мы хотим оказать некоторое давление, хотим сохранить свою надежду. Чтобы занять место в топ-4, нам необходимо побеждать в каждой игре.

В футболе все очень просто — если хочешь победить, необходимо забивать голы, и в этом сезоне нашей ключевой проблемой было то, что мы не были безупречны в атаке. В субботу (матч против «Суонси» — ЕФ) у нас также были шансы снять все вопросы о победителе, и этими шансами необходимо пользоваться, иначе до финального свистка результат матча находится в подвешенном состоянии.

Разумеется, есть другие моменты, в которых нам необходимо прибавлять, но если хочешь победить, необходимо забивать мячи, и я думаю, что в этом сезоне мы потеряли много очков", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».