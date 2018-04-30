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Фирмино: «Мы сильно выросли, и доказываем это результатами на поле»
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Фирмино: «Мы сильно выросли, и доказываем это результатами на поле» 

Евро-футбол.Ру 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино согласен с мнением наставника «красных» Юргена Клоппа, считающего его настоящим двигателем команды.
"Думаю, он действительно прав, я — мотор команды. Я получаю удовольствие, помогая партнерам, мне нравится отдавать всего себя на благо команды.
В каждом матче я стараюсь ничего не оставлять недоделанным. Надеюсь, я смогу продолжить двигаться вперед и помогать команде, показывая такой футбол.
Тренер сильно помог мне, когда пришел в клуб. Это хорошо повлияло не только на меня, но и на всю команду. Мы сильно выросли, и доказываем это результатами на поле", — цитирует Фирмино официальный сайт «Ливерпуля».
Фирмино продлил контракт с «Ливерпулем»
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