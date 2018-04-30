Фирмино: «Мы сильно выросли, и доказываем это результатами на поле»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино согласен с мнением наставника «красных» Юргена Клоппа, считающего его настоящим двигателем команды.

"Думаю, он действительно прав, я — мотор команды. Я получаю удовольствие, помогая партнерам, мне нравится отдавать всего себя на благо команды.

В каждом матче я стараюсь ничего не оставлять недоделанным. Надеюсь, я смогу продолжить двигаться вперед и помогать команде, показывая такой футбол.

Тренер сильно помог мне, когда пришел в клуб. Это хорошо повлияло не только на меня, но и на всю команду. Мы сильно выросли, и доказываем это результатами на поле", — цитирует Фирмино официальный сайт «Ливерпуля».

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