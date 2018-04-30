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Жезус не спешит продлевать контракт с «Манчестер Сити»
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Жезус не спешит продлевать контракт с «Манчестер Сити» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Бразилец отклонил одно из предложений, поскольку считает, что переговоры нужно перенести на более поздний срок.
«Предложение мне поступило от клуба, хотя в тот момент я даже не думал, что это правильное время для переговоров.
Я решил, что не могу думать об этом тогда, потому что я был сосредоточен на другом.
Мой контракт рассчитан еще на длительный срок, поэтому я по-прежнему не хочу обсуждать это. Когда придет время поговорить об этом, то мы это сделаем», — приводит слова бразильца City Watch.
В марте нынешнего года Жезус отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой 90 тысяч фкнтов в неделю.
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