Ещё
Экс-руководитель «Трактора» рассказал о разочарованиях прошедшего сезона КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-руководитель «Трактора» рассказал о разочарованиях прошедшего сезона КХЛ 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-вице-президент и директор челябинского «Трактора» и бывший генеральный менеджер китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о главных разочарованиях нынешнего сезона.
"Непонятная была ситуация с ЦСКА, когда они скупили очень много игроков и не давали им всем шанса раскрыться. Когда хороший хоккеист растет, он должен играть, получать игровое время. От этого он становится лучше.
Сидит целая пятерка игроков, которые в других командах могли быть лидерами, вести команду за собой. Мне не нравится, когда берут чересчур много исполнителей и многим из них приходится находиться в запасе или четвертых звеньях", — цитирует Кречина газета «Известия».
Ранее Кречин поделился мнением о лучшем тренере прошедшего сезона.
Газета.Ru: последние новости
Футбольный агент Селюк назвал Семина достоянием болельщиков "Локомотива" Бывший руководитель "Трактора" подвел итоги десятого Кубка Гагарина "Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск" в чемпионате России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру
Российским легкоатлетам могут запретить выступать32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Родченков подал иск к Прохорову42
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение