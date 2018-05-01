Экс-руководитель «Трактора» рассказал о разочарованиях прошедшего сезона КХЛ

Экс-вице-президент и директор челябинского «Трактора» и бывший генеральный менеджер китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о главных разочарованиях нынешнего сезона.

"Непонятная была ситуация с ЦСКА, когда они скупили очень много игроков и не давали им всем шанса раскрыться. Когда хороший хоккеист растет, он должен играть, получать игровое время. От этого он становится лучше.

Сидит целая пятерка игроков, которые в других командах могли быть лидерами, вести команду за собой. Мне не нравится, когда берут чересчур много исполнителей и многим из них приходится находиться в запасе или четвертых звеньях", — цитирует Кречина газета «Известия»

Ранее Кречин поделился мнением о лучшем тренере прошедшего сезона.