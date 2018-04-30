Австралийский зоопарк поделился видео с первыми шагами редкого древесного кенгуру

В зоопарке Таронга австралийского города Сиднея на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу, передает телеканал «360».

В своем официальном аккаунте в Facebook работники зоопарка поделились видео первых шагов кенгуренка.

Ранее детеныш постоянно находился в сумке у матери, поэтому сотрудникам зоопарка никак не удавалось его заснять.

Кенгуру Гудфеллоу обитают в центральной и юго-восточной частях острова Новая Гвинея и находятся под угрозой исчезновения из-за охоты на них местных жителей, а также вырубки лесов.