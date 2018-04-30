Ари: «Краснодар» может приподнести сюрприз"

Форвард «Локомотива» Ари перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Краснодара» в интервью «СЭ» отметил, что форвард Федор Смолов является самым опасным игроком в составе соперника. На счету 28-летнего российского нападающего 12 голов в 19 матчах турнира.

— Соперник любит открытый футбол. Готовы сыграть как «Ливерпуль» — «Рома»? Так же результативно?

— Ну не знаю… Возможно. Уверен, что матч точно получится интересным для зрителей, так как играют две хорошие команды. Вот только для «Локо» эта встреча куда важнее. «Краснодар» любит много атаковать, держать мяч, классно выходит из обороны. С такой командой нужно быть осторожными. Соперник может преподнести сюрприз.

— Кто самый опасный игрок «Краснодара» прямо сейчас?

— По-прежнему Смолов.

— Что скажете о Смолове и Фарфане с точки зрения важности для своих команд?

— Фарфан был одним из тех, кто сделал «Локо» претендентом на титул. Когда я травмировался, и нужен был нападающий, Джефф занял эту позицию. И проделал отличную работу. Смолов точно так же важен для «Краснодара», он тащит команду наверх, и во многом благодаря ему клуб находится в первой пятерке. Так что оба игрока очень крутые!

— Все уже говорят: только чудо помешает «Локо» стать чемпионом. Согласны?

— Нет. В футболе может произойти что угодно. Мы должны быть сконцентрированы на трех оставшихся матчах, особенно на игре с «Краснодаром».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет сегодня, начало — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, что в случае победы железнодорожники досрочно выиграют чемпионат.

Полное интервью с Ари