Улье: «Я отговорил Бензема от перехода в „Тоттенхэм“ 

Экс-наставник «Лиона» Жерар Улье рассказал, что в 2007 году отговорил нападающего Карима Бензема, который тогда выступал за «ткачей», от перехода в лондонский «Тоттенхэм».
"Я считаю, что сейчас молодые игроки нетерпеливые. Могу рассказать о Бензема. Как-то «Тоттенхэм» захотел купить его, он подвергся настоящему искушению. Однако он послушал меня и решил остаться в «Лионе». Через два года он подписал контракт с "Реалом". Сейчас молодежь хочет получать много денег и выходить на поле в каждом матче", — приводит слова Улье Tribal Football.