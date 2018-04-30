Ещё
Улье: «Я отговорил Бензема от перехода в „Тоттенхэм“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Улье: «Я отговорил Бензема от перехода в „Тоттенхэм“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-наставник «Лиона» Жерар Улье рассказал, что в 2007 году отговорил нападающего Карима Бензема, который тогда выступал за «ткачей», от перехода в лондонский «Тоттенхэм».
"Я считаю, что сейчас молодые игроки нетерпеливые. Могу рассказать о Бензема. Как-то «Тоттенхэм» захотел купить его, он подвергся настоящему искушению. Однако он послушал меня и решил остаться в «Лионе». Через два года он подписал контракт с "Реалом". Сейчас молодежь хочет получать много денег и выходить на поле в каждом матче", — приводит слова Улье Tribal Football.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Динамо - Рубин: ждать ли результативного футбола в Химках "Динамо" и "Рубин" не порадовали забитыми мячами Прогноз на матч Тоттенхэм - Уотфорд: шпоры вернутся на победную полосу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Кудрявцева показала откровенное фото46
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Ак Барс» сделал предложение о контракте семи игрокам
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение