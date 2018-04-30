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Игорь Акинфеев: Ничья с «Зенитом» — справедливый результат
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Игорь Акинфеев: Ничья с «Зенитом» — справедливый результат 

Советский спорт 1 час назад
— Игра удалась. Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики хорошо поддерживали свои команды, для футболистов это всегда праздник. Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат.
Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать. Мы думаем не о каком-то месте, надо хорошо подготовиться к заключительным матчам. Не надо смотреть в таблицу, о чём-то мечтать. Нам надо выходить на поле и побеждать, после этого можно о чём-то думать.
Что могу сказать болельщикам перед домашними матчами? Болельщики активны, хорошо ходят на наш стадион. Понятно, всегда хочется видеть заполненный 30-тысячник. Но и 15-20 тысяч — это неплохо. Надеюсь, оба оставшихся матча пройдут при таком большом количестве болельщиков. Тем более уже стало тепло!, — цитирует Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
Напомним, матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.
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