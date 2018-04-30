Защитник тульского клуба «Арсенал» Максим Беляев рассказал, как будет играть в следующем сезоне, когда Дзюба вернется из аренды в "Зенит".
"Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год. До зимы мы играли без Артема и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол.
Будем исходить из того, что есть. Сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него. Не будет Артема — будут другие футболисты. И мы дальше будем думать, что делать", — цитирует его слова газета «Известия».