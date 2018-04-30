Ещё
Максим Беляев: сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Беляев: сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него 

Газета.Ru 1 час назад
Защитник тульского клуба «Арсенал» Максим Беляев рассказал, как будет играть в следующем сезоне, когда Дзюба вернется из аренды в "Зенит".
"Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год. До зимы мы играли без Артема и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол.
Будем исходить из того, что есть. Сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него. Не будет Артема — будут другие футболисты. И мы дальше будем думать, что делать", — цитирует его слова газета «Известия».
Газета.Ru: последние новости
Папа Римский благословил гоночный электроболид Гаджи Гаджиев: могу смотреть на "Амкар" со стороны Десайи представил екатеринбуржцам форму волонтеров чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийская чемпионка Киселева стала врагом Украины6
Кудрявцева показала откровенное фото44
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение