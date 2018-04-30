Максим Беляев: сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него

"Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год. До зимы мы играли без Артема и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол.