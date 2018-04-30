Гаджи Гаджиев: могу смотреть на «Амкар» со стороны 

Бывший наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что происходит в команде и какова вероятность, что клуб продолжит свое существование в следующем сезоне.
"Я не могу смотреть на «Амкар» со стороны — все-таки те три года, что я провел в клубе, дают о себе знать. Я очень сблизился с командой и очень за нее переживаю. Перспективы у клуба для развития не самые блестящие, есть значительные сложности с финансированием. Однако это касается не только «Амкара», но и ряда других команд премьер-лиги и низших лиг.
Во многом и из-за этого недавно в Государственной думе прошло совещание, посвященное финансированию профессиональных клубов, в котором я также принимал участие. Надеемся, что предложения, которые прозвучали на этом мероприятии, найдут практическое применение", — цитирует его слова газета «Известия».