Гаджи Гаджиев: могу смотреть на «Амкар» со стороны

Бывший наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что происходит в команде и какова вероятность, что клуб продолжит свое существование в следующем сезоне.

"Я не могу смотреть на «Амкар» со стороны — все-таки те три года, что я провел в клубе, дают о себе знать. Я очень сблизился с командой и очень за нее переживаю. Перспективы у клуба для развития не самые блестящие, есть значительные сложности с финансированием. Однако это касается не только «Амкара», но и ряда других команд премьер-лиги и низших лиг.