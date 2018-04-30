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Одно из самых ярких празднований за последнее время: «Янг Бойз» — чемпион Швейцарии впервые за 32 года
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Одно из самых ярких празднований за последнее время: «Янг Бойз» — чемпион Швейцарии впервые за 32 года 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Янг Бойз» обыграл «Люцерн» в матче 32-го тура чемпионата Швейцарии и оформил выиграл титул впервые с 1986 года. Поскольку исторический матч для «Янг Бойз» был домашним, празднование началось прямо на стадионе. Тысячи фанатов команды высыпали на поле и не смогли сдержать эмоций. Отметим, что «Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии в 12-й раз, первые 10 были завоеваны до 1961 года.
💥Dieser Moment…🏆💫✨💛🖤 — #ybforever #bscyb #meister #gäubschwarz #bern #bscyoubgboys #bärn #fussball #leidenschaft #⚽
Публикация от BSC YOUNG BOYS (@bscyb_offiziell) 29 Апр 2018 в 12:57 PDT  🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Публикация от BSC YOUNG BOYS (@bscyb_offiziell) 29 Апр 2018 в 3:09 PDT  👑 @hoarauguillaume ⚽🎤🍾💪 — #ybforever #bscyb #meister #gäubschwarz #bern #bscyoubgboys #bärn #fussball #leidenschaft #⚽
Публикация от BSC YOUNG BOYS (@bscyb_offiziell) 29 Апр 2018 в 9:30 PDT
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