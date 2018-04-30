Бензема в 2007 году хотел перейти в «Тоттенхэм»

"Молодые игроки все менее и менее терпеливы? Да. Посмотрите на Бензема. В какой-то момент его хотел подписать «Тоттенхэм». Он был искушен. Но футболист и его окружение послушали меня, и Карим остался в «Лионе». Два года спустя его приобрел "Реал"

Сегодня молодые футболисты хотят денег сразу и играть в каждом матче" — приводит слова Улье Tribalfootball.

Напомним, что Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год, а Улье тренировал клуб с 2005 по 2007 год.