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Бензема в 2007 году хотел перейти в «Тоттенхэм»
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Бензема в 2007 году хотел перейти в «Тоттенхэм» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-наставник «Лиона» Жерар Улье рассказал о несостоявшемся трансфере Карима Бензема в «Тоттенхэм» в 2007 году.
"Молодые игроки все менее и менее терпеливы? Да. Посмотрите на Бензема. В какой-то момент его хотел подписать «Тоттенхэм». Он был искушен. Но футболист и его окружение послушали меня, и Карим остался в «Лионе». Два года спустя его приобрел "Реал".
Сегодня молодые футболисты хотят денег сразу и играть в каждом матче" — приводит слова Улье Tribalfootball.
Напомним, что Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год, а Улье тренировал клуб с 2005 по 2007 год.
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