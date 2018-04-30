Хосеп Гвардиола: Уход Харта — самое тяжелое решение в моей тренерской карьере

Напомним, англичанин покинул команду и перебрался на правах аренды в «Торино». Отыграв один сезон в Италии, Харт перебрался в «Вест Хэм», где и выступает на данный момент.

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"Это было самое тяжелое решение в моей тренерской карьере, потому что Харт — настоящий профессионал. Я не сомневался в этом, когда мы работали.

Не знаю, что будет дальше. Возможно, «Вест Хэм» хочет выкупить его контракт. Джо — на футболист, и если он не захочет остаться, то мы решим этот вопрос. Как? Я пока не знаю", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.

Ранее сообщалось, что между испанцем и его подопечным довольно непростые отношения.