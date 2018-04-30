Кирилл Комбаров: После чемпионата мира стадионы не должны превратиться в памятники 

— Стадион «Краснодара» — это просто фантастика. Я играл на разных аренах и могу с уверенностью сказать: краснодарская — одна из лучших в Европе и лучший стадион, на котором я играл. Вообще, к чемпионату мира в России построено много стадионов и тренировочных баз. После чемпионата они не должны превратиться в памятники, их необходимо заполнять детскими секциями, какими-то мероприятиями. Надеюсь, так и будет.
Планы открыть с братом в Домодедово футбольную академию? У нас есть определённые мысли на этот счёт. Если всё будет, как мы с Димой планируем, то через пару лет академия Комбаровых откроет свои двери. Сейчас на всё не хватает времени. Ты должен полностью погрузиться в предмет, нужно следить за всем, продумывать каждый шаг, — цитирует Комбарова официальный сайт клуба.