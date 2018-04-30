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Реунков и Трофимова стали победителями чемпионата России по марафонскому бегу
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Реунков и Трофимова стали победителями чемпионата России по марафонскому бегу 

Чемпионат.com 23 минуты назад
В Волгограде на чемпионате России по марафонскому бегу завершились соревнования у мужчин и женщин. Золотые медали завоевали Сардана Трофимова и Алексей Реунков.
Трофимова преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут и 5 секунд. Серебряная медаль досталась Алине Прокопьевой, бронзовая — Наталье Старковой. Трофимова три года назад уже становилась чемпионкой России в этой дисциплине.
Реунков пришёл к финишу через 2 часа 12 минут и 20 секунд. Второе место занял марафонец Степан Киселёв, третий результат показал Михаил Максимов.
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