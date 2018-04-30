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ФИФА назвала 13 судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018
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ФИФА назвала 13 судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из 13 человек, которые будут работать в качестве видеоассистентов арбитров на чемпионате мира 2018 года в России. Список опубликован на сайте ФИФА.
Ранее ФИФА официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года.
В список вошли судьи из трех континентальных ассоциаций. Один арбитр из Катара будет представлять Азиатскую конфедерацию футбола, три арбитров из Бразилии, Боливии и Аргентины — Южноамериканскую конфедерацию футбола. Остальные девять судей представят Союз европейских футбольных ассоциаций. Трое из них являются итальянцами, двое — португальцами, двое — немцами, также видеоассистентами будут поляк и голландец.
"В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА, где у них была возможность повысить свою квалификацию, на практике применяя знания в области использования системы видеопомощи арбитрам", — сказано в сообщении ФИФА.
Эти 13 судей будут обслуживать матчи турнира только в качестве видеоассистентов. В дополнение к ним для выполнения функций видеоассистентов на играх чемпионата могут быть назначены арбитры и помощники арбитров из списка, который ФИФА опубликовала 29 марта. На каждом матче чемпионата мира основной бригаде судей будут помогать по четыре видеоассистента.
Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.
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