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«Реал» готов включить в сделку по Салаху двух своих ведущих игроков
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«Реал» готов включить в сделку по Салаху двух своих ведущих игроков 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, чтобы снизить трансферную стоимость египтянина, оцениваемую в 200 миллионов евро, королевский клуб планирует обменять на него своих голкипера Кейлора Наваса и вингера Гарета Бэйла.
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