Андрей Гордеев: «В борьбе за серебро в РФПЛ мне ближе ЦСКА»

Экс-главный тренер «Мордовии» и «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал «СЭ» ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и «Краснодар» (47, 27).

— Мне ближе в этой гонке армейцы. ЦСКА более сбалансирован, с меньшими колебаниями амплитуды прошел сезон, — сказал Гордеев. — Впрочем, на финише может произойти все, что угодно. До последнего тура останутся вопросы и по нижней части таблицы, и по верхней.

— Согласны, что на армейцев, в отличие от конкурентов, не так давят обстоятельства? Ведь если «Спартак» не попадет в Лигу чемпионов, могут уволить Карреру, у «Зенита» тоже может смениться тренер.