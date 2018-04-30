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Андрей Гордеев: «В борьбе за серебро в РФПЛ мне ближе ЦСКА»
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Андрей Гордеев: «В борьбе за серебро в РФПЛ мне ближе ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-главный тренер «Мордовии» и «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал «СЭ» ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и «Краснодар» (47, 27).
— Мне ближе в этой гонке армейцы. ЦСКА более сбалансирован, с меньшими колебаниями амплитуды прошел сезон, — сказал Гордеев. — Впрочем, на финише может произойти все, что угодно. До последнего тура останутся вопросы и по нижней части таблицы, и по верхней.
— Согласны, что на армейцев, в отличие от конкурентов, не так давят обстоятельства? Ведь если «Спартак» не попадет в Лигу чемпионов, могут уволить Карреру, у «Зенита» тоже может смениться тренер.
— Я бы не стал учитывать эти факторы. Да, отставки тренеров не исключены, но как это повлияет на текущую форму команд? Что «Спартаку», что «Зениту» не хватает стабильности — в отличие от ЦСКА. Но нужно понимать, что все клубы, претендующие на второе место, очень серьезные и имеют большой потенциал. Интрига будет оставаться до конца. (Игорь НОВИКОВ)
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