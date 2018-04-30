«Уфа» переиграла «СКА-Хабаровск» благодаря голу Сысуева 

Встреча 28-го тура РФПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 3-й минуте забил полузащитник Дмитрий Сысуев, которому ассистировал Сильвестр Игбун. "Советский спорт" вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, «Уфа» продолжает занимать 7-е место в таблице РФПЛ, уступая тульскому «Арсеналу» по дополнительным показателям. В активе хабаровского клуба последнее, 16-е место.
В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 7 мая в гостях против «Рубина», а «СКА-Хабаровск» двумя днями ранее примет дома «Краснодар».
РФПЛ 28-й тур "Уфа" — «СКА-Хабаровск» — 1:0 Голы: 1:0 — 3 Сысуев.
"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Живоглядов (Обляков, 68), Сысуев (Кротов, 58), Пауревич, Стоцкий, Салатич, Игбоун, Сухов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Наваловский, Черевко, Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Карасев (Федотов, 54), Гришко, Маркович.
Предупреждения: Гришко (15), Аделейе (36), Самсонов (75)