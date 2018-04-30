«Уфа» обыграла «СКА-Хабаровск» в чемпионате России 

В матче 28-го тура Российский футбольной премьер-лиги «Уфа» на своем поле встречалась со «СКА-Хабаровском», который одолела со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Хозяева открыли счет в самом начале встречи, когда на третьей минуте ворота гостей поразил полузащитник Дмитрий Сысуев. Этот результат сохранился до конца матча.
Теперь «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице с 39 очками, а «СКА-Хабаровск», который уже вылетел из высшего дивизиона, остался на последнем месте с 13 очками.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Футбол. РФПЛ. 28-й тур "Уфа" (Уфа) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 Голы: 1:0 — Сысуев, 3.