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IV Рыцарский турнир Святого Георгия проходит в Коломенском
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IV Рыцарский турнир Святого Георгия проходит в Коломенском 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В московском парке‐заповеднике «Коломенское» открылся рыцарский турнир. Пока это единственный в России проект подобного масштаба, который посвящен эпохе Средневековья.
«Турнир святого Георгия» — это три дня настоящих рыцарских схваток, групповых конных боев, поединков на топорах и мечах. Историческая реконструкция детально воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века от правил судейства до реквизита на ристалище. Никаких постановок и имитаций — все поединки будут настоящими.
Танцы, музыка и спорт: как можно будет отдохнуть в столичных парках 1 мая  Гости увидят джостинг (соревнования между двумя всадниками, вооруженными длинными цельнодеревянными копьями), конное меле (групповые сражения между всадниками), а также пешие бои на топорах или двуручных мечах между рыцарями, облаченными в доспехи.
Во всем мире проводится всего три конных турнира по историческим правилам на цельнодеревянных копьях. И только один в России — Турнир Святого Георгия. Здесь встретятся сотни участников из разных городов мира. Победителя, обладателя ценного приза и признания зрителей выберут по итогам сражений двух дней турнира.
Кроме рыцарских турниров, для гостей фестиваля выступят шуты, прозвучит средневековая музыка, откроется тематическая ярмарка, показательная кухня и конюшня, а также тир, где все желающие смогут посоревноваться в меткости по стрельбе из лука или арбалета. Мероприятие пройдет с 30 апреля по 2 мая.
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