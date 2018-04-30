Сергей Семак: «Йокич почувствовал себя плохо за 30 минут до начала игры со „СКА-Хабаровск“

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (1:0) отметил, что игра до последней секунды держала в напряжении.

— Счет 1:0 является очень скользким, любой рикошет может залететь, хотя все-таки голевых моментов у нашего соперника и не было, — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Нам надо было забивать еще раньше, а то присутствовала определенная нервозность. В целом я считаю, что победа заслуженная, будем готовиться к следующему матчу. Сысуев ушел вынужденно, а это важная фигура для нас. Йокич и Табидзе также не смогли принять участия во встрече. При этом Йокич почувствовал себя плохо за полчаса до начала игры.

Уфа — СКА-Хабаровск