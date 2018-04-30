Ещё
Сергей Семак: «Йокич почувствовал себя плохо за 30 минут до начала игры со „СКА-Хабаровск“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак: «Йокич почувствовал себя плохо за 30 минут до начала игры со „СКА-Хабаровск“ 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (1:0) отметил, что игра до последней секунды держала в напряжении.
— Счет 1:0 является очень скользким, любой рикошет может залететь, хотя все-таки голевых моментов у нашего соперника и не было, — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Нам надо было забивать еще раньше, а то присутствовала определенная нервозность. В целом я считаю, что победа заслуженная, будем готовиться к следующему матчу. Сысуев ушел вынужденно, а это важная фигура для нас. Йокич и Табидзе также не смогли принять участия во встрече. При этом Йокич почувствовал себя плохо за полчаса до начала игры.
Уфа — СКА-Хабаровск
Спорт-Экспресс: последние новости
"Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск" Десайи представил уральцам форму волонтеров ЧМ-2018 Андрей Гордеев: "В борьбе за серебро в РФПЛ мне ближе ЦСКА"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийская чемпионка Киселева стала врагом Украины6
Кудрявцева показала откровенное фото44
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение